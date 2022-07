Retour en 1904 ce week-end pour la Fête du Coucou à Polleur

"Pour nous, c’est un peu l’édition du renouveau après ces mois compliqués, déclare Thomas Sacré, membre du syndicat d’initiative de Polleur et responsable de la communication.Les gens attendent depuis longtemps et ont vraiment envie de faire la Fête du Coucou.Cela commence vraiment à bouillonner. On remarque aussi que l’événement Facebook a davantage tourné."

Cette fois-ci, l’agencement de l’événement a été quelque peu modifié. L’essentiel de la Fête se déroulera en effet sur la place de l’église et aux abords du Vieux Pont."Il y a beaucoup moins d’activités dans la rue Basse. On a décidé de faire une édition un peu plus compacte pour les visiteurs."Ce sera aussi l’occasion pour les villageois et les participants de prendre possession de la nouvelle place, fraîchement rénovée.

«Sus à la bête!»

La légende de la bête du Staneux reste le fil rouge du week-end."En l’année 1904, Le village de Polleur est régulièrement tourmenté par les attaques de la bête du Staneux Il s’agit d’un centaure au corps de femme, très agressive qui ne laisse personne s’approcher de son territoire. Ses attaques génèrent la psychose au sein des villageois", peut-on lire.

Pourtant, l’heure est aux réjouissements: un grand mariage va avoir lieu. C’est là que la Fête du Coucou démarre.

"Samedi, à la fin du mariage, le chasseur revient du bois, blessé, suite à une énième attaque de la “mâle biess”". La fois de trop. Les villageois, y compris le marié, décident d’organiser une traque le lendemain matin avec tous les hommes valides, dans le bois du Staneux. Un plan a été élaboré par le cordonnier.

Le dimanche matin, les trakeû’s reviennent victorieux, malgré quelques pertes. La bête n’est plus."Mais une rumeur court… Le marié ne se serait pas levé, et aurait préféré rester auprès de sa chérie plutôt que de risquer de prendre un mauvais coup avec les autres." Une deuxième traque s’engage aux cris de “Coucou salaud’Le peuple aura ta peau!”."

Le Coucou est alors capturé, jugé puis jeté par-dessus le pont dans la Hoëgne.

Un événement pensé aussi pour les enfants

Les plus jeunes ne seront pas oubliés samedi et dimanche. Ils pourront entre autres assister à un spectacle de marionnettes."Il y a aura également la présence du menuisier du Coucou, qui viendra avec ses jeux en bois", ajoute Thomas Sacré. D’autres animations viendront également agrémenter le week-end.

On notera également le retour du cinéma muet "Cinématographe des Frères Loupiotte", initié en 2018 et déplacé à l’Autre Rive cette année."On sera ainsi encore plus proche de ce qu’était une projection en 1904". Puis cela permettra aussi aux Pollinois et aux visiteurs de retrouver le théâtre, fortement touché par les inondations il y a un an. Un joli symbole.

Bon à savoir

S’y rendre

Pour rejoindre Polleur en voiture et s’immerger dans l’ambiance de la Fête du Coucou, le plus simple est d’arriver par le village de Jehanster et l’avenue Felix Deblon. Les spectateurs sont également encouragés à enfiler leur plus beau costume d’époque ou quelques accessoires."Ce n’est pas du tout obligatoire mais cela participe au côté immersif de l’événement", indique Thomas Sacré. Pour rappel, l’entrée à la fête est gratuite.

Une monnaie locale

1904 oblige, il n’est pas question d’utiliser des euros pour payer ses consommations durant le week-end. Il faudra les échanger contre des kwépis, baptisés ainsi en hommage au cordonnier (kwépi en wallon) qui a trouvé l’astuce des bottes remplies de glu pour capturer la Bête.

Une soirée festive

Pour cette édition, l’organisation a décidé de proposer une soirée sur le thème année 80-90, et plus uniquement "guinguette", ouverte à tous. Elle se déroulera sous chapiteau au niveau du pont. Derrière les platines, officiera le DJ Greg MoveinClub.

Festival «jazz au Coucou»

Comme le veut la tradition, des concerts de jazz se tiendront également dans la rue Basse dimanche, de 14h30 à 18h30. À l’affiche, on y retrouvera le célèbre musicien pollinois Guy Cabay, Johan Dupont et JF Foliez. Un bar à vins y sera aussi installé. "Parfait pour ceux qui recherchent une ambiance un peu plus feutrée", poursuit Thomas Sacré.