Un an après les inondations à Theux: «Je suis heureuse d’être de retour chez moi»

Elle semble s’en souvenir d’ailleurs presque comme si c’était hier, tant les anecdotes sont nombreuses, les détails précis. Le 14juillet, c’est à 8h45 qu’elle a quitté en urgence sa maison, évacuée par les pompiers. "J’étais en slache, pantalon court et en blouse.J’ai juste emporté mon insuline avec moi."

Attendant dans l’école communale, elle se souvient avec tendresse du boulanger Gilard, bravant la rivière pour ramener du pain et autres victuailles à la cinquantaine de citoyens réfugiés. C’est à l’école de la Reid, ensuite, qu’elle dormira deux semaines, avant de déménager au Sol Cress. Impossible de rentrer chez elle: son rez-de-chaussée est détruit, tout comme sa voiture. "On était pas mal, mais on n’était pas chez soi."

Dès la mi-août, elle louera alors une maison d’une amie à Stembert – le temps des travaux.. "C’est mon frère Alex, mon neveu Simon et mon beau-frère Jean-Marie qui ont réalisé la plupart des travaux." Heureusement, car cette année fut une constante bataille avec son assurance pour récupérer (finalement) "bien moins" que ce qu’elle ne pensait. Pensionnée, tout aide est la bienvenue, dit-elle. Comme celle de 500 euros du CPAS et de la Croix-Rouge pour l’achat d’électroménagers et autres. Mais voilà, elle a retrouvé ce toute-boîte dans sa maison après la date limite (le 30 juin). "On m’a dit que c’était trop tard…" De quoi la faire rager. "Une dame de Polleur est dans le même cas." Contacté par nos soins, le Président du CPAS, Alexandre Lodez, l’invitait à refaire sa demande. "On la traitera dans les meilleurs délais, même si le budget est déjà épuisé. " Plus de 400 Theutois, sur 1000 sinistrés, ont fait appel à cette aide financière.