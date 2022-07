Un an après les inondations à Saint-Roch Theux: «Ça commence à être long…» (photos)

20 juillet 2021. ©– Caroline Beauvois

"Cette année, tout le monde a fait contre mauvaise fortune bon cœur" , commente d’emblée Françoise Colin, qui nous reçoit dans son bureau (Elle se relève et ferme la fenêtre pour atténuer le bruit des travaux) . "Il y a deux ans d’ici, avec le Covid, on avait dit que le maître mot était adaptation. Je vous promets qu’on a continué cette année-ci."

C’est qu’au lendemain des inondations, les dégâts étaient de taille: l’eau était montée à 1m80 dans l’école, 1m20 dans le nouveau bâtiment. Les labos de sciences submergés, le bureau administratif détruit, l’imprimerie engloutie, tout comme le terrain de foot et le parking. D’ailleurs, le parking des profs sera bientôt de nouveau accessible, annonce-t-elle. Un an après avoir tourné, chaque matin, pour trouver une place: la délivrance.

Quant aux élèves, bientôt fini de faire un détour pour pénétrer dans les lieux. Leur entrée, celle "des mosaïques", devrait être accessible pour la rentrée scolaire… mais sans les mosaïques "car les budgets ne le permettent pas". C’est que l’institut d’enseignement libre, jadis occupé par des Pères lazaristes, a perdu dans les flots des traces de son histoire. Une partie des planchers en chêne n’a pas survécu, dont ceux de l’administration ( "on mettra du carrelage imitation bois – au cas où il y a une nouvelle inondation" ) et du petit théâtre ainsi que ses gradins.

Dans la course contre-la-montre, des classes ont été rapidement créées dans le grenier; cinq conteneurs ont été posés sur le terrain de foot pour les cours de sciences et ceux de musique. Ceux-ci ont été enlevés fin juin, l’assurance ne couvrant leur location que pour un an. Celui des éducateurs restera lui encore un peu, pas le choix; pareil pour ceux du secrétariat. "Tout reste à faire dans les bâtiments administratifs."

Mais ça avance. "Lentement, mais sûrement…" Plusieurs classes, dont les labos, sont opérationnelles, le réfectoire des profs est accessible depuis Pâques, le hall omnisports a heureusement pu être utilisé mais son revêtement a été fort abîmé et est glissant. "On va mettre un tout nouveau revêtement à la Toussaint." Une nouvelle infrastructure sportive va également être construite, avec une agora et un terrain de beach-volley. "On ne refera pas tout ce qu’on avait avant, mais on remet l’argent sur des choses précises." L’électricité est d’ailleurs remise à la norme (comme prévu avant les inondations) au fil des travaux.

1500000 euros

Dans les couloirs, le plafonnage est en cours. Le chantier est de taille et est loin d’être évident dans cette période de crise du secteur de la construction où les prix flambent. "C’est tout de suite des montants importants." Les travaux finis (mobilier compris) se chiffrent à environ 1500000 euros, dit-elle (subsidiés heureusement). Cette année, la directrice a découvert les joies et tracas d’un chantier, avec "des artisans overbookés" , "des pièces en rupture de stock" et des décisions à prendre au fil des mois.

Tous les lundis après-midi, c’était réunion chantier. "Il faut coordonner les corps de métier. Dernièrement, on est venu me chercher, en pleine qualification, pour choisir du carrelage car il allait y avoir une nouvelle augmentation des prix. Et bien souvent, on choisit par dépit parmi ce qu’il y a en stock." Pas le choix, "il faut que ça avance" , lance la directrice. "Mais ça commence à être long, ça use. Mais tout le monde a été collaborant. On est vraiment très sollicité. Heureusement, notre président de PO est exceptionnel: il s’est investi de manière phénoménale. Sans lui, je ne sais pas ce qu’on aurait fait. Il vérifie tout."

Alors qu’elle s’apprête à prendre ses vacances (bien méritées), elle espère que les travaux seront finis d’ici la fin de l’année. "Mais je n’ose même pas le dire, il y a de nouveaux délais à chaque fois…"