Doublement sinistré, l’assureur Théate a dû ressortir son déshumidificateur... un an après les inondations

Ils venaient de faire des travaux

Le 14 juillet 2021, le petit pont de la rivière a bien vite été embouteillé par les voitures, citernes à gaz et à mazout et autres bois engloutis par les eaux. Détournée, l’eau est passée dans son jardin, emportant en chemin un arbre qui a éventré son garage. "Cerise sur le gâteau – et je le dis maintenant en rigolant car qu’est-ce que vous voulez qu’on y fasse – on venait de réaménager notre maison. On venait de faire des travaux et on avait tout stocké dans le garage: chambre à coucher, garde-robe… tout est parti dans les flots, se rappelle Cédric Théate. Fort heureusement, il n’y a que la partie cuisine qui a été foutue, le reste n’a pas été endommagé."

Après des mois de travaux, un nouveau garage a été installé (plus en hauteur). Quant à l’intérieur, il reste quelques finitions. Mais ça sera finalement pour plus tard.

Et ce n’est pas fini

Car les conséquences des inondations se font de nouveau ressentir aujourd’hui dans sa cave. "L’eau remonte par capillarité. On vient de ressortir le déshumidificateur dans la cave, car les murs sont en train de “repisser” de l’eau. Il tourne comme le 24 juillet de l’année dernière." Les conséquences ne se sont pas fait attendre: le nouveau plafonnage ressaute et le tapis au rez-de-chaussée est en train de s’enlever. "Donc on refait tout le plafonnage de la cave. On n’a pas le choix: c’est gorgé d’eau." Les travaux de peinture et tapissage au rez-de-chaussée attendront. "On n’a pas d’explication. On ne sait pas d’où vient l’eau. C’est une maison de famille, les caves ont toujours été sèches. Un expert m’a dit qu’avec les températures qui sont remontées, l’eau qui stagnait quelque part revient à la surface…"

. ©EdA LABEYE Philippe

Son dossier d’assurance va donc devoir être rouvert, tout comme ceux d’autres assurés, dit-il. "Je vais tester la manière dont les compagnies gèrent les réouvertures de dossier", sourit-il avec philosophie. Face à ces déconvenues, Cédric Théate reste positif. Il sait qu’il fait partie des chanceux. "Comme je dis à chaque fois à mon épouse – qui a tendance à dire qu’on pourrait avancer plus vite – dans les vallées, il y a des gens, dans la détresse, qui sont encore quasi nulle part. On est encore bien loti je trouve. On a des raisons de se plaindre, mais on se plaint pour du luxe honnêtement."