Rencontre avec deux soigneuses animalières

Elles ne nous ont pas attendue pour commencer. "Quand on arrive le matin, on commence par surveiller que tous les animaux se portent bien et sont dans leurs enclos. On ouvre aux poules et aux ours, qui sont enfermés la nuit, pour qu’ils profitent un maximum de l’extérieur", explique Océane.

La tournée des rations

Premier arrêt: les bisons. "Tu vas voir, ils vont arriver d’un coup" , sourit Madeline. De fait, les voici qui apparaissent au loin. Pour les ragondins, le menu est vitaminé. "Potirons, patates, carottes et céleri et une pomme: pas trop de sucre", sourit Océane.

Plus loin, les sangliers arrivent en courant – " Bonjour les gars" – pour déguster leurs grains et profiter de quelques gratouilles. À côté, les ours, nourris en soirée, se promènent paisiblement dans leur enclos. " Les ours noirs ont 14 kg de nourriture, pour les ours bruns c’est 9 kg pour la femelle et 13 kg pour le mâle. On s’adapte en fonction de leurs besoins et des saisons, de jour en jour. En hiver, le mâle peut atteindre 20 kg de nourriture par jour", indique Madeline. Trois fois par semaine, elles distribuent près de 90 kg de grains aux animaux.

"Les loups, ils sont à 5kg de viande chacun, trois fois semaine." Ici, pas question de s’en approcher. "On ne les touche jamais, insiste Océane. On garde toujours une distance de sécurité avec eux. Ils sont quand même peureux, donc si on fait des grands gestes ils vont partir." Sécurité avant tout. "On ne rentre jamais seule dans l’enclos, on est toujours au moins deux pour faire le tour de l’enclos et les nourrir. Et si on stresse, on évite de rentrer car les loups le sentiront et seront un peu plus taquins et joueurs."

Chaque loup a droit à 5kg de viande, trois fois par semaine.

«Pas toujours glamour»

Cette partie du travail est particulièrement agréable. Mais ce n’est évidemment qu’une partie visible de l’iceberg. "Être soigneur animalier, ce n’est pas juste distribuer des carottes et caresser certains animaux: il y a des côtés moins ragoûtants, il y a des excréments à nettoyer (des ours, marmottes ou encore des mouflettes), des charges importantes à porter. C’est lourd, c’est physique. Et puis, il faut pouvoir travailler en toute saison , commente Madeline. Mais, j’adore (rires). Ça serait impossible pour moi de travailler dans un bureau." En fonction de leur planning, elles donnent aussi un coup de main à la section technique au besoin, expliquent-elles. "C’est une grande famille ici."

En ce jour de juin, le soleil est au rendez-vous. Ce n’est pas la même ambiance en hiver. "On est habituée à travailler tout le temps dehors et ça ne nous dérange pas plus que ça, on est équipé. Il faut s’habituer, même si c’est vrai que c’est plus gai l’été – sauf en cas de canicule (sourire)" , ajoute Océane. Au loin, on repère un petit Sika près de sa mère. "Il doit avoir quelques heures celui-là. On essaye de garder le compte des naissances, c’est la saison", commente Madeline dont les yeux parcourent les enclos en continu . "On vérifie que tous les animaux se portent bien. Comme on les voit quotidiennemen t, on remarque en général très rapidement quand il y a quelque chose qui ne va chez un animal, quand son comportement change."Elles contactent alors le vétérinaire. " Les soins qu’on peut faire nous-mêmes, on les fait; mais dès que ce sont des trop gros soins on appelle le vétérinaire."

Au parc animalier, les visiteurs interpellent régulièrement les soigneuses, dont le métier fait rêver petits et grands. Mais la question qui revient le plus souvent reste "Où se trouvent les toilettes? ", rit Madeline.

ENPRATIQUE

Le parc Forestia est ouvert toute l’année; les horaires varient selon les saisons. En été, le parc est ouvert toute la semaine de 9h30 à 17h30, et ferme maximum à 19h. Le parking est gratuit.

Forestia se situe au n°1 rue du parc, à Theux. Infos et réservationsvia le 087 541075 et hello@forestia.be

https ://forestia.be

ANIMATIONS Envie d’en apprendre davantage sur le métier de soigneur animalier? Des animations sur les ours et les loups sont organisées tous les week-ends, jours fériés et tous les jours du 1er juillet au 31 août. Parcours, métier, Madeline et Océane répondront avec plaisir à toutes vos questions sur leur métier ainsi que sur les animaux dont elles s’occupent.

ANIMAUX Le parc animalier de Forestia présente plus de 300animaux de nos climats, en semi-liberté, répartis en une trentaine d’espèces. Ceux-ci sont rassemblés sur 44 hectares.