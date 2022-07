Comme le précise le procureur du roi division Verviers Gilles de Villers Grand Champs, "l’accident s’est produit dans la région spadoise", aux alentours de Theux et Spa. "Le conducteur était seul en cause dans cet accident selon les premiers éléments de l’enquête. Au niveau du parquet, nous avons été prévenus aux alentours de deux heures du matin." Au volant se trouvait un Theutois de 36 ans, Thomas Dessaucy. Il est décédé sur place. Thomas Dessaucy était connu de nombreux footballeurs pour avoir joué comme buteur dans les clubs de Jalhay, Franchimont ou encore Pepinster.

Quant aux circonstances de cet accident, elles sont encore inconnues à l’heure actuelle. "Nous avons dépêché sur place un médecin légiste qui a effectué les premiers prélèvements ainsi que l’expert automobile qui vont déterminer les causes. Mais à l’heure actuelle, nous n’en savons pas encore la cause avec exactitude et le rapport nous le précisera prochainement.

La police Fagnes est également intervenue sur place pour sécuriser le lieu.