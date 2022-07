La brocante a fait son grand retour à Theux

Bandes dessinées, vêtements, vaisselles ou encore objets de décorations, c’est sous un beau soleil que la brocante de Theux a fait son grand retour ce samedi. Plus de 450 brocanteurs se sont installés sur le parcours, qui avait été un peu modifié." Il y avait le même nombre d’emplacements mais le parcours était plus étalé, certains quartiers, touchés par les inondations, étant encore en travaux ", explique José Gobëls, organisateur de la brocante depuis 27 ans.Après deux ans d’absence suite à la crise sanitaire, les habitués étaient impatients de retrouver cette brocante emblématique.Les brocanteurs sont d’ailleurs arrivés tôt, pour être sûr d’avoir une place.Certains, réveillés plus tardivement, ont dû rebrousser chemin. " Ma fille est arrivée vers 4 heures pour installer notre stand ", explique Ariane. Et ça en valait la peine.Toutes deux vendent essentiellement des vêtements pour enfants et des livres. "La moitié des vêtements sont déjà partis , précise-t-elle alors qu’il n’est même pas encore midi. Pour les livres, j’en ai aussi vendu pas mal, même mes livres en néerlandais. " Même son de cloche chez Jonathan, où les Playmobil, les LEGO et les poupées de ses enfants partent vite, "il faut dire que la météo est parfaite. " Et puis, ce papa en a aussi profité pour lui aussi, aller chiner, histoire de dénicher quelques pépites.