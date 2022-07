Theux: les mariés pour la Fête du Coucou sont connus

Ils se sont mariés en janvier, Benjamin Zurstarssen, " un enfant du village « , et Nadezhda Gurjeva seront le couple phare pour la Fête du Coucou, qui se déroulera le week-end du 30 et 31 juillet.Cette tradition theutoise est de retour, après une annulation en 2020. » On est très content évidemment , note Thomas Sacré, responsable communication de la Fête du Coucou. Quand on voit la portée de notre événement Facebook, il y a plus d’engagements que les autres années. On sent la motivation des gens et on a bon espoir que cette année soit riche. "