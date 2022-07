Retour des «Samedis en terrasse» l’été dans le centre de Theux et à La Reid

"Mais, les inondations dramatiques du 14 et 15 juillet à Theux mirent brusquement fin à ces animations. Le centre de Theux fut violemment touché par cette catastrophe, tous les commerces s’y trouvant furent fermés durant tout l’été" , rappelle le centre culturel.

Qu’à cela ne tienne, celui-ci est bien décidé à remettre le couvert cet été. "Durant les neuf samedis des mois de juillet et d’août, rendez-vous est donc donné entre 17 et 20 heures sur les terrasses theutoises et reidoises pour déguster un apéritif encore plus festif grâce aux artistes qui animeront celles-ci" , ajoute-t-il. Au programme: de la musique mais aussi de la magie.

Les dates à retenir

– Le 2 juillet au centre de Theux et au Tennis: Philippe Parotte (violoniste) et les Shoehsoe’s (duo accordéon et saxophone).

– Le 9 juillet au centre de Theux: O’Boy (quatuor a capella).

– Le 16 juillet à Theux et La Reid: Olivier Prestant (magie) et Oktaba Paradise band (fanfare).

– Le 23 juilletà Theux: Étienne Dewals (orgue de barbarie) et Diatomix (accordéon).

– Le 30 juillet à Theux: Madame Régale (accordéon, ukulélé, chanson).

– Le 6 aoûtà Theux: Olivier Prestant et Philippe Parotte.

– Le 13 aoûtà Theux: Steam Machines (brassband).

– Le 20 août à Theux: O’Boy.

– Le 27 août à Theux et La Reid: Diatomix et les Shoehsoe’s.