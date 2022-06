Theux va se doter d’un pôle culturel

De plus, la Commune a eu l’opportunité "de pouvoir compter sur un coup de chance. Le bâtiment de Juslenville Attraction était à vendre. Ensuite, la Maison des Jeunes, qui était dans l’ancien CPAS, a été très fortement endommagée par les inondations. Il y avait l’opportunité d’acquérir l’ancienne conciergerie de Fila Ville où ils s’installeront au rez-de-chaussée. Ainsi, dans un triangle de 100 mètres, on retrouvera bon nombre d’acteurs de la jeunesse et de la culture."

De quoi donc entrevoir concrètement ce pôle culturel. "Actuellement, on peut voir qu’il y a quatre ou cinq lieux différents qui sont utilisés. Et pour les familles avec plusieurs enfants par exemple, cela demande une certaine organisation.Ici ce serait plus simple, comme pour les groupes qui pourraient avoir enfin leur propre local."

Une salle revue à la baisse avec maximum 600 places

Ce pôle culturel prévoit toujours une salle. Mais elle sera de taille moins importante que dans la précédente mouture. "Elle sera modulable et donc on pourra aller de 50 à 600 places en fonction des besoins. Il y aura des gradins repliables, un peu comme au Tremplin à Dison. Il y aura aussi une petite salle supplémentaire, des classes ou un foyer."

Un architecte, le bureau Artau, a été désigné et 175000 € ont été alloués pour les frais d’architecture. "On espère avoir les plans réactualisés détaillés d’ici un an et ensuite lancer le permis d’urbanisme. On espère que les travaux débuteront d’ici 2024-2025.Tout en sachant que l’on ne fera pas tous les travaux en même temps, une priorité sera donnée pour Juslenville Attraction. En tout, le budget estimé est de 5000000 € hors TVA et hors subsides. Il faudra voir ce qu’il sera possible d’obtenir ou non comme subside à ce niveau et concrétiser ce pôle culturel en fonction."