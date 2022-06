Si les activités sportives du hall omnisports de Theux s’apprêtent à redémarrer à la rentrée , c’est le cas aussi de la cafétéria. La Régie communale autonome vient en effet de désigner les futurs gérants de cet espace attenant aux différents terrains. Le marché a été remporté par le Theutois Nicolas Drouguet. Une nouvelle aventure qu’il a choisi de démarrer aux côtés de sa maman Brigitte Chariot, qui vit à Spa et dispose déjà d’une riche expérience dans l’horeca.

Investi depuis de nombreuses années dans la commune, notamment dans le milieu du foot, Nicolas Drouguet n’est donc pas un visage inconnu des Theutois. Inspecteur principal au sein de la zone de la Fagnes, il aspire aujourd’hui à une autre carrière. "J’avais toujours dit que si l’un de mes enfants voulait se lancer dans l’horeca, je le suivrais, raconte Brigitte Chariot. J’ai donc été immédiatement partante".

Au menu, on devrait retrouver essentiellement une carte "brasserie", mêlant burgers, boulets, grillades et autres plats de pâtes. "Il nous tient aussi à cœur de travailler avec des producteurs locaux" , précise-t-elle. Côté bar, on retrouvera les boissons traditionnelles mais aussi quelques cocktails. "On prévoit aussi d’organiser des choses à chaque événement sportif festif, comme la Coupe d’Europe ou la Coupe du monde." L’ouverture, elle, se fera, si tout va bien, aux alentours du 15 août.