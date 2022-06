Des couples theutois fêtent leurs noces d’or

Comme de coutume, les couples jubilaires theutois ont été fêtés par la commune.Et cela s’est déroulé ce dimanche midi au Ménobu. En tout, ce sont huit couples qui ont célébré ou qui célèbrent leurs noces d’or cette année. Ainsi, Ivan Jakic et Lucienne Rousseau (mariés le 31 juillet 1971 à Wandre), Paul Boutet et Jeaninne Flohimont (mariés le 3 avril 1971 à Sougné-Remouchamps), Willy Schoutede et Arlette Dumont (mariés le 20 février 1971 à Rouvreux), Marc Lefebvre et Marie Delmee (mariés le 3 juillet 1971 à Celles), Gérald Delvaux et Mariette Goor (mariés le 5 juin 1971 à Verviers), Jean Voss et Anne-Marie Royaux (mariés le 3 juillet 1971 à Theux), Paul Decheneux et Christiane Depreay (mariés le 24 avril 1971 à Louveigné) et Jean-Michel Daele et Francine Palem (mariés le 18 décembre 1971 à Theux) ont tous cinquante années de mariage.