Contrôles: sept permis de conduire retirés

Ce jeudi, c’était une soirée de contrôles pour la zone de police Fagnes.Ils se sont déroulés au niveau de Mont-Theux et de la Sauvenière à Spa. 384 véhicules ont été contrôlés au total et sept permis de conduire ont été retirés. Un premier permis a retenu pour une durée de 3h et trois autres pour une durée de 6 heures suite à une consommation excessive d’alcool.