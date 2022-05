Spesa Cucina, les saveurs de l’Italieprésentéesavecpassion

C’est sur la place du Perron à Theux, juste en face de la Piazza Cucina, qu’à ouvert une épicerie. Et ce n’est pas innocent car on retrouve, dans cette épicerie nommée Spesa Cucina, le patron du resto, Sébastien Dechef, accompagné de Lionel Halleux et d’Arnaud Boelen. « Suite aux inondations, l’emplacement s’est retrouvé vide et sinistré. Mais comme cette ancienne boucherie faisait partie de la famille, on a décidé d’en refaire une épicerie italienne. » Avec une multitude de produits artisanaux présentés avec passion par les associés ou la vendeuse. « Nous faisons d’ailleurs goûter nos produits pour que les clients sachent ce qu’ils achètent. Car nous avons nous-même absolument tout goûté et choisi selon notre top du top. Ce sont des produits que vous ne trouverez pas en supermarché. Ce n’est que de la qualité. » Et il y a un peu de tout ce qu’on peut trouver de bon à déguster dans la Botte. « Il y a de la charcuterie, des fromages, des vins, de l’huile d’olive produite là-bas par des régionaux, des pâtes, de la tapenade, de l’alcool,… Et nous faisons aussi des paniers cadeaux ou des planches apéritives sur commande à déguster. » R.R.