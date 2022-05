Faites graver votre vélo gratuitement à Theux et à Spa

Avec l’avènement des vélos électriques et les caractéristiques toujours plus pointues des vélos de course, des VTT semi-rigides ou des full suspendus, les bicyclettes atteignent désormais le prix de jolies motos, à savoir plusieurs milliers d’euros. Des biens de valeur ciblés par les voleurs et toujours très compliqués à retrouver, malgré les appels sur les réseaux sociaux ou les enquêtes de la police.