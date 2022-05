À l’époque où le prévenu exerçait cette fonction, il était aussi le président du conseil d’administration de l’ASBL Domaine de Bérinzenne, située à Spa. Le parquet lui reprochait d’avoir signé, dans le cadre de sa fonction au sein de l’administration wallonne, des déclarations de créances et des marchés publics de travaux et d’achats au profit de l’ASBL. Mais aussi d’avoir favorisé l’obtention de subsides au profit de celle-ci. Il était également reproché à M. Delbeuck d’avoir signé un recours introduit par Spa Monopole contre un permis d’exploiter sollicité par la Sowaer, alors que Spa Monopole subsidiait l’ASBL Domaine de Bérinzenne.

"L’ASBL, qui gérait une propriété de la Région wallonne, a été fondée en 1988, via une convention entre elle et la région wallonne. Je suis devenu président de l’ASBL à sa création et cela a été acté par le gouvernement, qui était donc évidemment au courant de ma double casquette. En 2000, l’ASBL Domaine de Bérinzenne a obtenu la gestion du Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) de Spa. Il n’a pas été favorisé et a reçu les mêmes subventions que les autres CRIE. J’ai pour ma part toujours travaillé dans la transparence, je n’ai pas gagné un franc via ma fonction au sein de l’ASBL" , se défendait Claude Delbeuck lors de l’audience.