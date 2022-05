La foire médiévale de Franchimont encore reportée d’un an

"On a décidé de la reporter à 2023 pour des raisons logistiques mais aussi pour ne pas bouleverser tous les calendriers des fêtes aux alentours, aussi bien la Foire à Remouchamps que la Fête du Coucou à Polleur , indique le président du comité, Patrice Lambert. C’est plus sage de reprendre en années impaires comme on l’a toujours fait. On avait parlé à un moment d’enchaîner 2022 et 2023 mais c’était impossible à tenir au niveau logistique puisque l’on dépend des bénévoles, qui sont également investis dans d’autres manifestations. On préfère attendre 2023 et faire une belle 25efoire médiévale plutôt que de la faire à moitié."

Le rendez-vous est ainsi donné dans un peu plus d’un an… l’occasion pour les participants "de faire briller leurs armures" , glisse le président.