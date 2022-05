«M. Lozada manipule le système»: le procès du meurtrier présumé de l’enseignante belge à nouveau reporté aux États-Unis, 11 ans après les faits

Il n’a pas le droit de choisir l’avocat qu’il veut.

Le procureur Dana Cummings s’était opposé à ce que Lozada obtienne un nouvel avocat et une nouvelle date de procès. "Il n’a pas le droit de choisir l’avocat qu’il veut", a-t-elle déclaré. "Je crois que M. Lozada manipule le système."

Oscar Lozada est accusé du meurtre de son épouse, Sylviane Finck (51 ans), une enseignante originaire de Theux, mais installée de longue date en Louisiane où elle enseignait le français et l’espagnol au collège de Brusly High School.Elle a disparu le 11 juillet 2001 et son corps n’a jamais été retrouvé.Le couple battait de l’aile et la dame avait été victime de coups de son mari à trois reprises durant les deux années ayant précédé sa disparition.

Juste après celle-ci, l’accusé s’était enfui au Venezuela avec leur fille avant d’être appréhendé par la police au Mexique, au terme de sept années de cavale .Extradé aux États-Unis, l’accusé avouera avoir tué et démembré son épouse avant de jeter les morceaux de son corps à l’eau.

Oscar Lozada encourt aujourd’hui la perpétuité pour le meurtre de son épouse. En 2020, il avait refusé l’offre de la Justice qui lui proposait de plaider coupable d’homicide involontaire et d’entrave à la justice en échange d’une peine de 50 ans de prison.

La nouvelle date de l’audience n’est pas encore connue.Le procureur a déclaré qu’il faudra probablement encore au moins un an avant que l’affaire ne soit jugée.