Dix ans de rythmes brésiliens pour Sambalou

"Actuellement, on est entre 25 et 30 musiciens, dont des enfants , précise Jonathan Lepiemme. Cela fait vraiment la force de notre groupe". Et cela fait dix ans que cela dure. Après deux années quelque peu perturbées par la crise sanitaire, le groupe de percussions brésiliennes a repris du service, notamment lors de la Cavalcade de Herve et à la foire annuelle de Polleur, organisée ce 1er mai. Il y a un mois, les musiciens étaient également au carnaval de Mulhouse, en Alsace. "On a joué devant 24000 personnes. Un moment inoubliable , confie-t-il. On est également prochainement invité à Nancy et on représentera la Belgique lors de la fête des vendanges à Neufchâtel, en Suisse".

Pour fêter son anniversaire comme il se doit, Sambalou organise une fête ce samedi 14 mai dans la salle où le groupe répète tous les vendredis, à Haccourt (Oupeye). "On a réinvité tous les comités et groupes musicaux que l’on a croisés ces dix dernières années. On a reçu énormément de réponses positives, environ 150; on est super contents. Certains viendront de France, de Suisse ou d’Espagne pour l’occasion." Grâce à cet événement, Sambalou espère pouvoir réaliser son rêve: se rendre au Carnaval de Rio, au Brésil, pour suivre un stage.

Avis aux amateurs, le groupe est toujours à la recherche de nouveaux musiciens. "On fait aussi des stages d’initiation à la musique" , conclut Jonathan Lepiemme.

Infos: 0493/53 33 03