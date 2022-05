Car c’est une des particularités de ce marché.Les brocanteurs professionnels y sont certes présents.Mais les habitants et les Theutois y participent également volontiers pour proposer des objets en tous genres. C’est d’ailleurs ce qui fait le charme de cette brocante et qui attire du monde chaque édition.

On pouvait ainsi y chiner divers meubles, des articles de cuisine mais aussi de nombreux vêtements pour petits et grands.Sans oublier les livres et autres jouets qui font le bonheur de tous.

Ensuite, pour animer le village et lui redonner des couleurs après les inondations et des travaux qui minent celui-ci depuis trop longtemps, les organisateurs du marché ont mis sur pied quelques animations. On pouvait croiser dans les allées un échassier jongleur qui venait trouver tant les marchands que les plus jeunes pour les émerveiller.

Mais il y avait aussi plusieurs animations musicales avec notamment Serge De Luca et son accordéon qui reprenait des grands standards de la musique à l’entrée du marché côté Jehanster. Sans oublier The Nerds, qui est un "cover brass band" décalé ou encore Les Sambalou, un groupe de percussionnistes qui ont animé les rues.

Enfin, on pouvait y déguster aussi de bonnes choses. À commencer par les burgers et gaufres préparés amoureusement par les riverains. Ou encore prendre un verre de vin en apéro grâce au stand tenu par Georges Chalsèche.

Il y en avait donc pour tous les goûts ce dimanche pour ce grand retour du marché. Et les Pollinois attendent déjà avec impatience la prochaine édition, espérons-le, avec moins de travaux pour le confort des brocanteurs.