Les scouts de Theux soufflent leurs 70 bougies (+ photos et vidéo)

"Scout un jour, scout toujours." Cette maxime, encore énoncée ce samedi à de nombreuses reprises, fait vivre l’unité scoute de Theux depuis 70 ans exactement. Tout au long de ce samedi, plusieurs festivités étaient organisées au cœur de Theux en compagnie des 300 animés et 50 animateurs, allant des baladins aux pionniers et qui se retrouvent chaque semaine. Durant ces sept décennies, la troupe theutoise a vécu une vie bien remplie et a vu défiler des centaines d’enfants. En effet, l’histoire du scoutisme theutois a même débuté "en 1947, dans le contexte d’après-guerre, où un petit groupe mené par Paul Boxho s’était formé au sein de notre commune , explique Christophe Sarlet. Trop jeune, ce groupe avait été rattaché à l’unité de Pepinster. C’est donc en 1952 qu’ils sont revenus sur Theux et qu’ils ont été officiellement reconnus par la fédération des scouts catholiques de Belgique." Ce groupe s’étoffe rapidement et "s’installe dans cet espace vert au centre de Theux et le local. Dès sa création, l’unité prend une place active et citoyenne dans notre commune et dans la paroisse. Il y a eu des actions comme l’aide lors de l’après-guerre, lors du nettoyage de la Hoëgne et vous avez pu le constater encore récemment avec une aide à la population et au déblayage lors des inondations."