Hall omnisports: une réouverture à la rentrée?

Les portes de secours, commandées dans la foulée du sinistre, n’arriveront normalement qu’en juin. "On est vraiment victime de ces délais. Le tapis, lui, est commandé aussi et arrivera le 5 mai. Une dernière contre-expertise a été réalisée ce mardi. Concrètement, nous n’aurions pas redémarré plus tôt", se défend-il.

La RCA en profite également de ce chantier pour réaliser d’autres aménagements. "On a notamment remplacé tout l’éclairage par du LED" , note François Gohy. En ce qui concerne les terrains synthétiques, les offres seront reçues ce vendredi. "Une fois qu’on les a, on va les analyser. Il faut savoir qu’on avait imposé toute une série de critères, notamment en ce qui concerne les délais d’exécution. On veut que ce soit fait le plus vite possible. On va demander qu’un des deux terrains soit opérationnel pour le mois de septembre également afin que les clubs puissent revenir à Theux." Actuellement, seul un demi-terrain a pu être préservé pour les petits.

Bonne nouvelle également, la RCAvient aussi de recevoir le permis pour les deux futurs terrains de padel au Tennis. "Le marché public va être lancé dans la foulée. On aimerait qu’ils soient accessibles pour cet hiver". Le dossier de la piscine, lui, suit son cours.

Un concert des Gauff’

Ce 30 avril, à partir de 19h, un concert des Gauff’(suivi de Keïla DJess) est organisé au profit des clubs sportifs theutois sinistrés au sein du hall. Les billets peuvent être achetés en prévente, à 13 €, sur le site du syndicat d’initiative .