Étoiles ou soleil? Les deux, au festival de rue (+ vidéo)

Les festivités ont ainsi commencé par un spectacle intitulé La petite chaperonne , sur la scène principale, suivi d’une multitude de spectacles, dont un de marionnettes géantes déambulant dans les rues, et autres activités et animations tels que des grimages et bandas. Les enfants étaient clairement les rois de la journée, avec de nombreuses activités fun tels qu’un salon de coiffures folles et absurdes, un stand de bulles de savons géantes et un espace de trampolines pour s’envoler… "vers l’infini et au-delà"... évidemment!

De quoi remplir de rires et de sourires la cité theutoise, frappée de plein fouet en juillet dernier par les inondations. Comme chaque année, les spectacles étaient gratuits pour le public. Le chapeau est lui passé en fin de prestations pour aider le Centre Culturel a financé cette journée ensoleillée sous le signe du Cosmos.