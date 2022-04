L’unité scoute de Theux célèbre ses 70 ans

"Ces 70 ans sont une étape importante pour une unité qui ne cesse de grandir au fil du temps , explique un cadre d’unité. On compte aujourd’hui presque 350 animés et une grosse cinquantaine d’animateurs. Beaucoup d’anciens se sont également impliqués dans la préparation".

Celle-ci prévoit notamment une exposition, visible dans le local scout tout au long de la journée. "On a chargé les jeunes de récolter les coordonnées d’anciens, dans notre base de données et ce sont les animés actuels et ceux de l’année précédente qui sont allés à leur rencontre pour les interviewer et recueillir leurs témoignages. Cela a donc permis aux jeunes générations de côtoyer les anciens et de voir aussi qu’elle a été l’évolution du scoutisme au fil du temps, qui n’est plus le même qu’auparavant" , poursuit le cadre d’unité.

D’anciens documents et des photos d’archive ont également été retrouvés pour retracer ces sept décennies. Des animations de construction de pilotis seront réalisées par les scouts l’après-midi dans cet espace au cœur de Theux et un spectacle à la lueur d’un feu de bois sera proposé à 20h30.

Scout de Theux pour toujours

Cette grande fête aussi l’occasion pour tous de se retrouver autour d’un verre ou d’un pain-saucisse. Comme le dit le fameux adage, "scout un jour, scout toujours".

"On ressent un très fort sentiment d’appartenance à l’unité auprès de ceux qui y sont passés. On a des parents qui ont des enfants au sein de l’unité et qui se réjouissent de pouvoir remettre leur foulard le temps d’une journée. Des grands-parents nous ont aussi dit qu’ils viendraient à la manifestation pour retrouver cette ambiance" .

Plus d’informations sur l’événement sur le www.scoutsdetheux.be .