Le maraîcher de Franchimontfait appel à l’épargne

"Deux conditions devaient être réunies: disposer d’un accès direct à l’eau, pour les cultures, et être proche du centre de Theux" , explique Tom Wintgens. Mais l’achat de terres agricoles reste très compliqué. "Cela représente un montant conséquent" . Qu’il ne pourrait hélas pas investir seul.

Du coup, celui-ci collabore avec l’ASBL Terre-en-vue, une coopérative qui accompagne différents projets agricoles. L’idée est de faire appel à l’épargne des citoyens pour acheter la terre collectivement et la louer au Theutois. "Grâce à cela, cette terre restera agricole, y compris après moi" , précise-t-il. Tom Wintgens s’est fixé comme objectif de réunir d’ici le début du mois de juin la somme de 70000 €. "Cela comprend l’achat du terrain et les frais de notaire" . Une part équivaut à 100 €.

En attendant, le maraîcher de Franchimont a commencé à travailler sur le site. Des serres ont été installées et les premières plantations ont été réalisées. Fonctionnant avec un système d’abonnements annuels et d’autocueillette, le maraîchage affiche complet. "Je redémarre tranquille et sécurisé" , conclut Tom Wintgens.

Pour le soutenir: https ://terre-en-vue.be