La foire annuelle de Polleur sera de retour le dimanche 1er mai

On retrouvera notamment The Nerds, un "cover brass band" décalé, Les Sambalou, un groupe de percussionnistes qui rythmera les rues, Raphael Ardennes jongleur avec ou sans ses échasses avec également un peu de magie close-up, le tout dans un état d’esprit burlesque, mais aussi Serge De Luca et son accordéon qui reprendra des grands standards de la musique. "Un château gonflable sera disponible pour les enfants , note l’ASBL Salle La Hoëgne. Il faut ajouter aussi notre traditionnelle buvette avec ses tables et bancs devant le théâtre l’Autre Rive où tous ces artistes se produiront bien évidemment"

Pour la foire, il n’est pas nécessaire de réserver. "Les brocanteurs et marchands, se présenteront entre 5h30 et 8 heures et une place sera assurée. Ils seront placés avec bon sens par l’organisateur dans l’ordre d’arrivée". L’encaissement des emplacements (2,5€/mètre courant) se fera après l’installation des brocanteurs et marchands par les placeurs.

Renseignements complémentaires et règlement sur le site www.sallelahoegne.be