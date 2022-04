Des bornes wifi avec un accès gratuit dans huit lieux theutois

"En février, on dénombrait, malgré le contexte difficile de ces derniers mois, 225 utilisateurs" , explique Mathieu Malmendier, l’échevin de la Transition numérique et du Tourisme (IFR). À l’époque, le collège theutois avait répondu à un appel européen baptisé WiFi4EU. Celui-ci promeut l’accès à une connexion Wi-Fi gratuite pour les citoyens européens dans les lieux publics: parcs, places, bâtiments publics, bibliothèques, centres de santé, musées, etc. Toutes les communes d’Europe n’ayant pas encore ce genre de service à disposition pouvaient prétendre à cette aide. "Nous avons reçu 15000 € de subsides pour l’installation de ces bornes" , précise-t-il.

L’administration, sous l’impulsion de Nathalie Grotenclaes (IFR), qui était alors l’échevine en charge de cette compétence, a déterminé les lieux les plus stratégiques pour accueillir ces points d’accès. Ceux-ci ont ainsi été placés à huit endroits: place du Perron, place du Vinâve, place Pascal Taskin, rue du Pont (au niveau du syndicat d’initiative), au parking de l’église, dans le parc Chinrue, au hall omnisports et enfin à la boutique du château de Franchimont.

Un atout pour les touristes aussi

Des pictogrammes devraient, à terme, être placés à l’endroit des bornes pour informer les citoyens et les touristes de leur présence. "On espère pouvoir le faire pour cette saison touristique" , indique Mathieu Malmendier. Si un article a déjà été publié dans le bulletin communal en ce début d’année, la Commune prévoit aussi de communiquer à nouveau à ce propos. "C’est vraiment un service intéressant, y compris pour les touristes" , note l’échevin.

Comment ça marche? Sur place, consultez la liste des wifi disponibles. Le réseau porte le nom de WiFi4EU. Une fois la connexion établie, il suffit de confirmer que vous acceptez les conditions générales d’utilisation.