Une jardinerie de 7000 m2 s’ouvre au Laboru (photos et vidéo)

C’est donc bien cette toute nouvelle jardinerie de 7000 m d’espace de vente sur deux étages, et avec un vaste parking, qui a vu le jour sur le terrain du Laboru. Quant au magasin, il y a de sérieuses évolutions par rapport au précédent. « On n’allait pas faire bêtement un copier-coller de notre magasin, cela aurait été trop simple. Car on essaie d’orienter au maximum notre commerce sur l’écologie, le durable et le local. De plus, dans notre région, il n’y a pas de grandes jardineries, comme on en trouve en Flandres ou aux Pays-Bas. On était un peu les parents pauvres à ce niveau. Des bruits couraient que des grandes chaînes nationales avaient des vues sur notre région. Et si nous ne faisions pas l’investissement, d’autres l’auraient fait à notre place et on aurait dû se contenter de la rue Biolley jusqu’à notre pension! »

Quant à l’assortiment, Univert s’est « inspiré de ce qui se passe aux Pays-Bas ou en Angleterre. Il y a de la déco, un élargissement de l’offre pour l’animalerie, les vêtements, le camping,… Pour la partie professionnelle, on a des machines en exposition et on peut y trouver tous les produits. On ajoute encore un gros point pour l’avenir avec un webshop réservé aux professionnels pour la partie plantes. On s’est entendu avec la société Willaert pour devenir un lieu de clic & collect pour les pros. » Enfin, il y a aussi un espace restauration qui est géré par le patron de la Trattoria Maccheroni de Liège, mais avec une carte locale et non italienne.

Pour conclure ce projet, tout ne fut pas simple pour Joël Filot avec notamment des recours auprès de la Région wallonne et des banques récalcitrantes pour un tel projet d’envergure. "On s’est tourné vers d’autres possibilités de financement et j’ai entendu que le groupe Unibox cherchait à se diversifier. Nous avons ouvert ainsi notre CA à Victor Bosquin et Jean-Marc Corteil. Mais aussi à Roger Gehlen." L’objectif est clair: doubler le chiffre d’affaires en trois ans tout en engageant à court terme cinq personnes supplémentaires et une dizaine en tout à moyen terme. Et ainsi rentabiliser cet investissement conséquent de 11 millions d’euros.