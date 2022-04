"Je dis toujours que je n’ai pas vu la guerre. On a fait nos bagages en une heure, pendant la nuit, et on est parti. Le matin, il y avait les premières attaques dans la ville."explique-t-elle. Leur objectif était de rejoindre Lviv en voiture, le plus rapidement possible."D’habitude, ça prend environ 10h de faire ce chemin, on l’a fait en 26 h Et à la station-service, on a fait la file pendant 3heures."

Ils ont changé d’itinéraire à deux reprises, parce que chaque ville qu’ils voulaient atteindre était bombardée avant qu’ils ne l’atteignent. Yuliia Palianychka a finalement retrouvé une tante et ses deux enfants qui lui ont proposé de l’emmener en voiture jusqu’en Belgique. Le temps d’un au revoir à son compagnon resté sur place, elle était de nouveau sur les routes.

«Le meilleur hôpital du monde»

La petite famille est arrivée à Theux le 5 mars. Douze jours plus tard, Yuliia donnait naissance à la petite Luisa à la clinique Sainte Élisabeth, de Verviers.

"Mes amies m’avaient dit que mettre un enfant au monde était tellement douloureux que c’était presque le pire jour de leur vie. Personnellement, je n’ai rien senti,avoue-t-elle en souriant.C’était incroyable et toute l’équipe médicale était super chouette. Je suis restée là trois jours, mais je n’avais pas envie de m’en aller. C’est le meilleur hôpital du monde!"

Elle et son conjoint économisaient pour acheter un appartement, elle a donc été ravie d’apprendre que tous ses frais médicaux étaient pris en charge par l’Inami.

Accoucher dans un pays inconnu, entourée d’une équipe médicale qui ne parle pas sa langue, c’est ce que redoutait un peu Yuliia. Finalement, ils ont communiqué en anglais, et l’accouchement s’est très bien déroulé.

Luisa est calme et entourée d’une famille toujours aux petits soins. La jeune maman est ravie d’avoir ce coup de pouce quotidien.

Très reconnaissante

Elle ajoute également qu’elle est très reconnaissante pour tout le soutien qu’elle a reçu depuis son arrivée. Que ce soit les membres du CPAS, de la Commune, de l’hôpital ou les amis de sa maman, elle les remercie tous pour leur aide chaleureuse."Grâce à eux, j’ai des vêtements pour Luisa pour des mois!"