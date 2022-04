Theux: Un prof menacé de licenciement car il a dénoncé son employeur

"De ce fait, tous les frais, pour les soins, les examens, la kiné, ont été à ma charge", explique l’enseignant qui réside à Theux. Il a alors souhaité porter plainte afin d’en savoir plus sur ces manquements."J’ai également demandé un changement d’affectation “priorité violence”, comme la loi le prévoit. WBE m’a dit que c’était une compétence de la ministre Caroline Désir (PS). Cela fait 2ans que j’attends une réponse et je relance le cabinet tous les mois". Ce n’est qu’en février, suite à l’interpellation d’un député PTB en commission éducation, qu’il apprend que ce n’est pas du ressort de la ministre mais du réseau WBE."Pourquoi celui-ci me renvoie-t-il alors vers elle?", se demande Laurent, qui, depuis tout ce temps, est payé pour rester chez lui.

Cette question orale permet de révéler qu’ils sont une centaine de profs en Fédération Wallonie-Bruxelles à être en attente d’une réaffectation. Un comble quand on sait que l’enseignement fait face à une importante pénurie. En janvier, Laurent décide, en concertation avec son médecin et son psychiatre, de mettre un terme à son certificat médical."J’ai contacté ma hiérarchie pour lui expliquer que je me remettais à sa disposition.Je n’ai jamais eu de réponse. J’ai aussi fait une demande classique de changement d’affectation. Elle a été acceptée. En septembre, je devrais enfin pouvoir recommencer à enseigner au sein d’établissements verviétois", note-t-il.

Entre-temps, en plus d’avoir tenté une médiation, l’enseignant est entré en contact avec le pôle bien-être de WBE et a été examiné par le MEDEX (l’Administration de l’expertise médicale)."J’ai introduit un recours contre la consolidation du MEDEX."Début mars, il reçoit une lettre de WBE indiquant qu’une procédure de démission d’office et sans préavis est en cours."Bizarrement, cela arrive après la parution d’un article de presse sur mon cas et une question d’un député. Je pense que le réseau est embêté. Du coup, WBE me reproche de ne plus avoir de certificat médical. Mais j’ai signalé que j’étais prêt à retravailler et je n’ai jamais été contacté par mon employeur pour voir où en était ma situation."

De plus, il s’avère que le recours au MEDEXest suspensif."Il est donc impossible et illégal de m’affecter à un établissement scolaire. D’après le pôle bien-être, j’aurais dû, de ce fait, être couvert par un certificat. Personne ne m’en a informé."Et Laurent n’était pas au bout de ses surprises."Ils ont également suspendu mon salaire du mois de mars.Je pense que mon tort a été de dénoncer ces agissements. Tout ce que je veux, c’est qu’on réponde à mes questions."Le Theutois devrait être fixé sur son sort dans les prochains jours.