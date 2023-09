Le parc naturel des Sources de Spa et Stoumont célèbre sa première édition "les Émergentes"

Le nom "les Émergentes" n’a pas été choisi par hasard. Il a été choisi en référence à l’eau qui émerge et qui est présente dans l’ensemble du parc naturel des Sources. "L’eau sous toutes ses formes que ce soit les rivières ou les ruisseaux, complète sa directrice, Valérie Dumoulin. Le nom fait aussi référence aux idées qui naissent sur le territoire. C’est une structure qui doit évoluer, les émergentes font référence à ça."

Rencontrer les citoyens

Cette journée est l’occasion pour eux de se faire connaître et d’élargir leur réseau. Le parc s’étend sur la commune de Spa et Stoumont, rappelle la directrice. "On le voit à travers certaines actions, on cible une niche de personnes. L’idée est de montrer aussi aux autres qu’on existe et de communiquer au-delà des convaincus. Que les riverains puissent s’approprier le parc naturel dans lequel ils vivent." L’objectif est de rappeler que c’est une sorte de boîte à outils qui met en relations les personnes. "Et faire prendre conscience que le territoire de Spa et de Stoumont est extrêmement vivant, riche en biodiversité et qu’il possède de magnifiques paysages."

Ce sera l’opportunité de présenter leurs différentes missions, qui s’articulent autour du "bien vivre au sein du territoire. Nos grandes missions s’axent autour de la nature, de la biodiversité, de l’aménagement du territoire, des paysages et la ruralité dans une optique de développement durable".

De nombreuses activités

Pour attirer un maximum de personnes à cette première édition des Émergentes, l’équipe a mis les petits plats dans les grands. Elle a décidé de réunir près d’une quinzaine de acteurs locaux de Spa et Stoumont. Parmi eux, des partenaires réguliers comme le contrat de rivière Amblève et Vesdre, qui proposera une animation autour de l’eau ; le CRIE (Centre régional d’initiation à l’environnement) de Spa et la ludothèque, qui installeront des jeux géants en bois ; le Fagotin, qui invitera les plus jeunes pour une balade à dos d’âne (2€/tour) ; le PCDN (Plan communal de développement de la nature) de Stoumont emmènera toute la famille à la découverte d’un rucher didactique.

D’autres compléteront le programme avec notamment un atelier participatif de Vannerie passion ; un sentier pieds nus et des bricolages mis en place par les écoles de Rahier, Moulin du Ry et La Gleize, ou encore un atelier de compostage et de paillage avec Idelux, pour ne citer qu’eux. Et "il y aura un bar, une petite restauration assurée par le comité des Fêtes de Stoumont, deux châteaux gonflables et du grimage".

La fête s’ouvrira avec un discours d’inauguration à 14 h, suivi d’un apéritif offert par la commune de Stoumont, en présence de la confrérie des Magneûs d’Makêye de La Gleize. Les stands seront fermés dès 18h et la journée se clôturera à 22 h. À noter que l’entrée est gratuite.

Facebook Les Emergentes – Fête du parc naturel des Sources