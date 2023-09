Le coût de l’eau et un nouveau directeur général à Stoumont

1. Coût de l’eau Bonne nouvelle pour les citoyens, le coût de l’eau ne changera pas selon une directive prise par le gouvernement wallon, il reste fixe, soit 2,91 €/m³ dans la commune de Stoumont. "Un des plus chers de la Wallonie", pointe le conseiller d’opposition et ancien bourgmestre José Dupont (Stoumont Demain). Bien que le prix ne change pas pour le citoyen, c’est la commune qui subit cette augmentation car le coût vérité, lui, passe de 3,44 € en juin 2022 à 3,61 € en 2023. "Les coûts évoluent quand on investit dans son réseau. Nous nous sommes interrogés de manière informelle avec les communes de Waimes et Trois-Ponts afin de savoir comment réinterpeller le gouvernement au sujet de cette fixation du coût", explique le bourgmestre, Didier Gilkinet (Vivre Ensemble). Quant au prix répercuté au citoyen, il s’explique par le profil dispersé de la commune rurale qui recouvre 20 captages ainsi qu’environ 45 villages et hameaux. Il ajoute qu’il ne faut pas comparer une commune rurale et une commune urbaine, les investissements sont complètement différents.