Un hôtel de 90 chambres et 38 appart’hôtels à l’ancien sanatorium de Borgoumont ?

L’idée des propriétaires est de créer, sur une superficie de 3,2 hectares, "un hôtel 4 étoiles de 90 chambres (dont 31 familiales) avec espace wellness, salles de séminaires et restaurant gastronomique", mais également "38 appart’hôtels pour des séjours de plus longue durée et un parking semi-enterré de + – 300 places" (avec une navette électrique, afin d’exclure les voitures du cœur du complexe). Au projet est aussi envisagé un "champ solaire" sur les parcelles nord de l’ancien sanatorium.

La réunion de jeudi devait permettre de répondre aux questions, de recueillir les observations et suggestions du public (composé d’une septantaine de personnes), de mettre "en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences".

"Le sanatorium de Borgoumont a été inauguré en 1903 pour lutter, au grand air, contre la tuberculose et d’autres maladies à l’époque fort répandues parmi les mineurs de fond. Le bâtiment présente plusieurs styles architecturaux d’inspiration allemande. L’histoire de l’ancien sanatorium de Borgoumont est aussi jonchée de différentes périodes et usages jusqu’à son abandon vers 2013", indique la SA Borgoumont par voie de communiqué.

À terme, le complexe pourrait attirer "des familles, des couples et des entreprises" à la recherche "de loisirs en lien avec la valorisation de la nature" (randonnées, yoga, hydrothérapie…).

Des fournisseurs locaux seraient privilégiés (notamment pour la brasserie, le bar et le restaurant gastronomique), afin de "stimuler l’économie locale en créant des emplois locaux directs et indirects".

"La population a encore 15 jours (du 14 au 29 septembre) pour adresser ses questions, remarques, suggestions et alternatives par courrier/courriel au collège communal de Stoumont."