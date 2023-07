Depuis le 29 septembre 2022, la Commune fait en effet figure de pionnière (le gouvernement étudie actuellement un texte à ce sujet). Le conseil adoptait alors un règlement interdisant tout nourrissage supplétif et dissuasif sur l’ensemble du territoire communal (en ce compris les propriétés privées). Stoumont est en effet confrontée à d’importantes populations de cervidés et de sangliers, créant un déséquilibre biolgique et donc un impact sur la biodiversité et la sylviculture. Suite à un avis favorable du Pôle Ruralité, la ministre wallonne Céline Tellier a approuvé ce règlement par un arrêté le 29 décembre 2022.

La requête en suspension introduite auprès du Conseil d’État par l’ASBL Conseil cynégétique Spa-Stavelot-Stoumont et le Royal Saint-Hubert Club &consorts, a été refusée. Marie Monville, échevin du Patrimoine forestier de Stoumont, se réjouit évidemment de cette nouvelle: "Lorsque nous nous sommes engagés dans cette voie, nous savions que nous allions rencontrer des obstacles importants et occasionner de fortes tensions. Les quelques tentatives passées visant à faire évoluer la loi sur la chasse, dans un souci de meilleur équilibre, ont échoué, confrontées aux lobbies du milieu. Nous sommes déjà très satisfaits des premières conclusions de l’arrêt du Conseil d’État qui confirme que juridiquement notre démarche est crédible. L’activation de l’art. 58 quinquies de la Loi sur la Conservation de la Nature permet à la commune de sortir d’une posture où elle constate et subit les conséquences d’une situation critique qui lui échappe. Elle peut reprendre la main dans un souci de préservation de son environnement et de son patrimoine. Cela redonne du pouvoir aux communes. Cet arrêt apporte en outre une pointe d’équilibre, en mettant sur le même pied deux polices administratives spéciales distinctes relevant d’une part de la Loi sur la Chasse et d’autre part de la Loi sur la Conservation de la nature. Avec davantage de moyens, nous pouvons détricoter, petit à petit, les pratiques d’un cercle vicieux, et ce, dans le souci de l’intérêt général. Cette avancée redonne de l’espoir aux acteurs qui se mobilisent depuis des années en faveur d’un équilibre respectueux de la forêt, de sa richesse et de ses multiples fonctions."

"Nous pouvons saluer l’excellent travail de notre avocat, Maître Sambon, et nous réjouir du soutien de divers acteurs: des propriétaires forestiers (dont l’association forestière des Sources), des sylviculteurs, l’Union des Villes et des communes de Wallonie, des associations environnementales (Canopea, Natagora, La LRBPO, Avala, Stop Dérives chasse…) quelques chasseurs et surtout la Ministre Tellier qui nous a fait confiance", conclut le communiqué. Une requête en annulation a également été introduite auprès du Conseil d’État et doit encore être examinée.