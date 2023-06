Le musée de la Gleize, December 44, a rejoint la grande famille du patrimoine militaire

Car c’est officiel, le célèbre musée de La Gleize , December 44, a rejoint l’association Belgium, Battlefield of Europe. "L’objectif de notre association est de valoriser le patrimoine militaire de Belgique. On a pas mal de musées mais qui sont peu connus. On aimerait que le public découvre ce type de patrimoine et d’histoire. De cette manière, les musées partenaires peuvent atteindre un public plus large, comme celui de La Gleize qui nous a rejoints il y a peu", précise Betty De Lanoeye, chargée de communication pour Belgium, Battlefield of Europe. Il faut savoir que l’association regroupe près de 130 partenaires qui brassent 2000 ans d’histoire et de conflits. "C’est une découverte pour le public parce qu’en sortant du musée, les visiteurs sont surpris de la richesse militaire de notre pays".

Pourquoi s’être uni ?

"À travers cette association, ça montre aussi l’importance du musée de la Gleize en Belgique", continue Bernard Treinen. Les partenariats avec les musées ont été lancés à partir de 2021. La proposition de la rejoindre apparaît comme une forme de reconnaissance pour le musée, installé où s’est déroulé un événement clé de la deuxième guerre mondiale. À savoir la défaite des Allemands et plus particulièrement celle de la première division blindée SS de la Leibstandarte Adolf Hitler dirigée par le colonel Joachim Peiper. Ses troupes se sont retrouvées bloquées par manque de carburant à La Gleize.

"Ce n’est pas du tout par souci structurel qu’on a rejoint le réseau, car l’année dernière on a encore augmenté nos visites de 50%. Mais ça me semblait important de faire partie de ce réseau parmi tous les autres musées qui racontent eux aussi une partie de l’histoire de Belgique", complète le propriétaire de December 44.

En effet, parmi les 130 partenaires que compte l’association, on en retrouve 14 en province de Liège dont le Rember Museum 39-45 de Thimister, le Memorial-Musée du 12e et 13e de Ligne de Spa ou encore le fort d’Eben-Emael. Sans oublier le musée bien connu en province du Luxembourg, situé à quelque pas du Mardasson, le Bastogne War Museum.

"Ce n’est pas un musée statique, il évolue au fil du temps"

Renforcer la richesse des pièces du musée et partager sa collection avec les visiteurs: deux objectifs atteints.

Des pièces qui varient pour permettre aux visiteurs différentes découvertes. ©Cindy Thonon

Repris en 2019 par l’Eupenois, Bernard Treinen, passionné d’histoire et de patrimoine militaire, le musée de la Gleize change régulièrement les objets qui trônent dans les vitrines.

"Depuis la reprise, j’ai essayé d’exposer davantage d’objets trouvés à la Gleize. Je souhaite que le musée retrouve son vieil esprit avec notamment d’anciennes pièces de véhicules et de chars qui étaient là avant." Ce sont près de 5 000 éléments militaires de la bataille des Ardennes qui garnissent les salles du musée. "Je dirais que j’ai amené peut-être 70% d’objets.C’est un musée qui évolue en permanence. On essaye de varier les collections, ce n’est pas un musée statique. On a l’objectif de proposer à chaque fois quelque chose de différent aux visiteurs. Ça va faire 25 ans que je collectionne des objets militaires. Collectionner est une chose mais j’avais surtout envie de raconter l’histoire qui s’est passée à la Gleize tout en la partageant avec les visiteurs. Je pense que l’histoire de cet endroit devait être conservée. Les Américains ont gagné la guerre à Bastogne et les Allemands l’ont perdue à La Gleize. Il faut se rappeler que l’offensive dans le Nord s’est vraiment décidée à La Gleize. Quand le village a été abandonné par les Allemands, à partir du 24 décembre 1944, il y avait de nombreux retraits mais plus aucune avancée au sein des troupes ennemies. Le commandant Peiper était pilonné par les grenades américaines. Il ne pouvait plus tenir La Gleize. Il a alors demandé la permission de quitter le village en laissant tout le matériel sur place. Ce sont des événements clés qui font que beaucoup de choses ont été retrouvées dans la région".

Certaines vitrines sont composées aussi de dons privés. "Quand on propose d’exposer de belles pièces en rapport avec La Gleize, en général, on accepte."

C’est une plongée au cœur de l’histoire qui vous attend et un parcours en deux temps: une première partie plus informative avec des panneaux alimentés de photos d’archives, d’anciens uniformes et un film d’une vingtaine de minutes détaillant les combats qui se sont déroulés dans la région.

La seconde partie est plus contemplative. Elle est composée de mises en scène qui retracent des moments de la guerre, avec notamment l’arrivée des Américains sur une Jeep.

Infos: December 44 Museum – The Battle of the Bulge est situé rue de l’église 7B à La Gleize. Ouvert les lundis et mardis de 10h à 17h et du mercredi au dimanche de 10h à 18 h, www.december44.com, PAF: gratuit pour les moins de 8 ans, 7 € de 8 à 12 ans, 9 € pour les adultes.