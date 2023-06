Nourrir Autrement: le savoir partagé à la ferme-école de Bierleux (vidéo)

À Bierleux-Haut, sur les hauteurs de Stoumont, une ferme-école forme depuis 2008 des apprenants désireux de se lancer dans un projet agro-écologique. Pour enseigner le programme, on retrouve Thomas Lauwers, formé en agriculture bio et tombé sous le charme des lieux il y a 25 ans alors qu’il y faisait du woofing (à savoir travailler au sein d’une ferme biologique en échange du gîte et du couvert). Celui-ci met un point d’honneur à transmettre les savoir-faire et savoir être acquis au fil de son expérience. "Le programme comporte du maraîchage, de la botanique, de la boulangerie, de la fromagerie et même un peu de boucherie avec les petits animaux de la basse-cour", énumère-t-il. Bref, tout ce qu’il faut pour être à son tour autonome en termes d’alimentation.

Pendant six mois, à raison de deux jours par semaine, les apprenants, souvent par groupe de dix et présentant des profils variés, l’accompagnent sur le terrain. "L’objectif est qu’ils suivent le processus en entier, de la graine à la récolte."

Sa microferme sert en effet de champ d’exploration. Thomas Lauwers y pratique la polyculture, avec une partie également sous serres. "Cela représente 400 m2 de culture, soit 10% de la surface dont on dispose. En Ardennes, si nous voulons produire des légumes de type méditerranéen, comme les tomates, les concombres, les melons, nous n’avons pas le choix que d’avoir des serres. Cela nous permet d’avoir des légumes commercialisables dès le mois de mai. " La ferme-école de Bierleux fonctionne ici avec des formules d’abonnement annuel pour des paniers de légumes. "C’est une forme d’engagement solidaire, estime-t-il. Et cela va dans les deux sens: ces personnes acceptent de nous soutenir dans notre travail et nous, nous leur donnons ce qu’il y a de meilleur dans nos produits." Des livraisons sont réalisées dans un rayon de maximum 5 km autour de la ferme.

Au niveau agricole, notre région se caractérise essentiellement par de l’élevage. "On est en zone herbagère. C’est-à-dire que ce qui pousse le mieux ici, c’est de l’herbe." Afin d’enrichir ses sols, Thomas Lauwers se sert notamment de compost à l’état d’humus. "Avant j’avais des vaches maintenant j’ai des chevaux de trait." En plus de lui fournir du fumier en suffisance, ces équidés l’aident aussi au quotidien. "Ce sont eux qui préparent la terre. Ils nous fournissent aussi du lait, puisqu’on trait les juments, et nous permettent de faire également des randonnées dans la nature." Plus besoin de tracteur donc. "Le binage se fait également à la main. Pour la cueillette, on s’arrange toujours pour faire cela avant le lever du soleil, pour garantir la plus grande fraîcheur des légumes."

Pour Thomas Lauwers, la transition écologique est une évidence et ne doit pas être mise en pause. "Les bouleversements que l’on connaît aujourd’hui sont une occasion de l’accélérer."