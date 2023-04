La Ferme du Bierleux lauréate pour le prix de l'Artisan

Ils sont encore dix à pouvoir prétendre au prix de l’artisan 2023 et parmi les lauréats, une Stoumontoise. Marie Dogne, de la ferme du Bierleux, a été retenue pour cette 17e édition de la Vitrine de l’artisan. Ce concours met chaque année à l’honneur l’artisanat belge et son savoir-faire. Cette année, ce sont dix jeunes artisans qui ont été sélectionnés, et notamment Marie Dogne. Elle s’est lancée, à l’âge de 18 ans, dans la fabrication de fromages au lait cru de vache et de chèvre.