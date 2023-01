Les voeux et les priorités de nos bourgmestres pour 2023 (8): Didier Gilkinet, à Stoumont

En ce qui concerne les priorités de la commune pour 2023, par contre, le discours se veut plus rationnel. "Nous priorisons les priorités, indique Didier Gilkinet. Notre objectif est de mener à bien les dossiers subsidiés essentiellement, en maintenant une situation budgétaire la plus acceptable qui soit, eu égard du contexte économique que nous connaissons aujourd’hui et qui est le même pour toutes les communes. Le message que j’ai souhaité transmettre à l’ensemble de l’administration et des employés dans le courant du mois de décembre, c’est que la situation est compliquée, qu’il y a une morosité ambiante à tous les niveaux mais que nous devons rester positifs. Cela me paraît essentiel. Nous sommes tous dans le même bâteau et nous devons continuer à travailler ensemble pour offrir le meilleur service possible aux citoyens."

Parmi les principaux dossiers, on retrouve notamment le dossier du PIC (NDLR: le plan d’investissement communal, subsidié), "au travers duquel on va investir un total de 2 600 000 € dans les voiries d’ici 2024."