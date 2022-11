L'Office du tourisme de Stoumont ferme définitivement ce 1er décembre

L’Office du tourisme de Stoumont, situé en plein cœur du village près de l’administration communale, fermera définitivement ses portes ce 1er décembre 2022. L’annonce faite par la Commune ce mardi en a étonné plus d’un alors que ses paysages boisés et vallonnés ne manquent pas d’attirer les promeneurs pour une balade en pleine nature. "Ce n’est pas facile de fermer un service. On ne le fait pas de gaieté de cœur, mais la Commune est toujours soumise à plus de missions et d’obligations avec les mêmes moyens. À un moment donné, on n’arrive plus à tout assumer. On a choisi de se recentrer sur nos missions de base et le service aux citoyens", explique l’échevine du Tourisme, Marie Monville.