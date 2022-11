Un Stoumontois tire sur un camion qui circulait sur l’E40

Le jeune homme et le conducteur du camion s’étaient déjà chamaillés sur l’autoroute alors que le conducteur du poids-lourd avait effectué un dépassement, forçant le jeune homme à ralentir. Plusieurs manœuvres, de la part des deux parties, avaient eu pour objectif d’embêter l’autre conducteur, voire de l’empêcher de prendre la sortie.

"Je l’ai dépassé et il m’a fait un doigt d’honneur", a expliqué le prévenu lors de l’audience. Les deux conducteurs avaient alors décidé, par gestes, d’emprunter la sortie Eynatten pour s’expliquer.

Le jeune conducteur a, en effet, emprunté la sortie mais, lorsqu’il a constaté que ce n’était pas le cas du camion, il a saisi un pistolet à air comprimé qui se trouvait dans sa voiture et a tiré, à plusieurs reprises, en direction du camion. Si cette scène n’a pas donné lieu à un accident, le ministère public requiert un an de prison et 400 euros d’amende pour une entrave méchante à la circulation. Il ne s’oppose cependant pas à une peine de 180 heures de travail.

Jugement le 12 décembre.