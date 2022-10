Le conseil est composé cette année et de manière exceptionnelle de 2 élèves de 1er secondaire, Chloé Beaupain et Célia Zinck ainsi que de quatre élèves de 6e primaire: Nathan Albinet, Juliette Couvreur, Garance de Harennen et Norah Laurent.

"C’est toujours un moment particulier, ils ont prêté serment en utilisant leurs propres mots", décrit le bourgmestre Didier Gilkinet (Vivre Ensemble).

Les conseillers ont été élus en 2021-2022 cependant avec l’annulation des rassemblements durant à la crise sanitaire, ils n’avaient pas encore eu l’occasion de prêter serment et entrer en fonction,

"le centre culturel était débordé et cela a souvent été reporté, se rappelle Tangue Wéra (Vivre Ensemble), échevin de la Jeunesse. L’idée de relancer les événements culturels après les difficultés, c’est motivant, on est dans le monde d’après le Covid et ça fait du bien de voir que tout se relance dans le monde culturel aussi", poursuit-il.

Vente de bois délocalisée

Au conseil (des grands), il y a eu divergence de vue entre opposition et majorité. La vente de bois de chauffage se réalisera avec et à Stavelot. "On travaille de plus en plus en synergie avec nos communes voisines et ça se justifie", a répondu le bourgmestre au conseiller et ex-bourgmestre José Dupont (Stoumont Demain). La Commune souhaite travailler plus en synergie avec les autres et le faible volume permet aux deux communes de mutualiser les frais.