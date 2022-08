La Gleize à nouveau plongée en 1900 le temps du cortège des 48 Heures

C’est sous un grand soleil que le 65ecortège folklorique des 48 Heures de La Gleize s’est élancé ce lundi 22 août 2022 dans l’après-midi."La pluie, quand il y en a, elle arrive toujours avant, dans la nuit du samedi ou après le feu d’artifice", sourit Yvon Gabriel, ancien secrétaire du comité du Wérihay, qui a occupé ce poste pendant 35 ans (lire ci-dessous). 22 groupes ont ainsi défilé avec les habits de "Vieux métiers" – maraîchers, meuniers, moines, brasseurs… ou encore "gens du voyage" – devant un public fidèle. Chevaux de trait, poules et oies faisaient également partie du tableau… sans oublier la fameuse maquée des Magneûs d’Makêye et la Divine Garite (péket à la framboise). Quant aux Carabouays, ils ont encore une fois distribué leurs bonbons homonymes à la réglisse."Tous les groupes viennent de la Commune de Stoumont, essentiellement de la Gleize ou d’un de ses anciens hameaux, hormis les fanfares. On maintient une formule qui gagne", note Nicolas Radoux, secrétaire de l’ASBL. L’émulation de Stavelot et l’Écho des Montagnes de Thirimont assuraient encore une fois l’animation musicale du cortège.