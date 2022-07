Une protection pour des arbres et des haies à Stoumont

Le conseil communal de Stoumont a approuvé, ce jeudi soir, l’ajout de 23 arbres et haies sur la liste des arbres et haies remarquables. Cette proposition a été formulée par le PCDN, soit le plan communal de développement de la nature. « Nous avions reçu, il y a plusieurs années, une liste fournie par la Région wallonne. Elle a été actualisée il y a quelques années par le PCDN. Et, ici, eu égard à certaines tempêtes et observations, les membres du PCDN ont proposé ces ajouts », informe le bourgmestre Didier Gilkinet. Ceci signifie notamment qu’un abattage ou un élagage de ces arbres ou haies sera soumis à un permis (et à l’avis du DNF).