Inauguration du nouveau bâtiment du Fagotin

En novembre 2021, l’ASBL a appris qu’elle devait quitter les anciens locaux et cherchait donc assidûment un nouvel espace. " Par une chance tout à fait invraisemblable, un bâtiment dans la rue, situé à quelques dizaines de mètres des anciens locaux, a été mis en vente publique et on a réussi à l’acheter ."

L’ASBL a pris possession des lieux en décembre dernier et depuis, l’équipe et les bénévoles se sont relayés pour remettre la maison en état." Tout était à refaire, il y avait des infiltrations d’eau etc., on a dû tout mettre à nu. Ce qui est chouette c’est qu’on a vraiment pu imaginer les pièces et les agencements en fonction de nos besoins et de nos activités. " La maison dispose désormais d’une pièce boulangerie, d’une fromagerie, d’un coin calme mais aussi d’une pièce pour les bricolages et les activités d’intérieures.

Aujourd’hui, la maison est prête à accueillir ses premiers groupes et l’ASBL voulait le fêter." C’était en quelque sorte une inauguration mais aussi un peu une porte ouverte. On voulait montrer le genre de choses qu’on peut faire chez nous. Il y avait par exemple une démonstration de vannerie, mais aussi nos grands classiques avec le travail de la laine ou les balades et les jeux avec les ânes. " Et public étaient au rendez-vous, les habitués de la ferme du Fagotin mais pas uniquement." Il y a des gens qui nous connaissaient mais qui n’étaient plus venus depuis longtemps et qui ont donc un peu redécouvert la ferme.On a aussi des voisins qui sont passés et ça, c’est super important pour nous. "

Le Fagotin a affiché complet tout le printemps et les activités pour les prochains mois sont déjà bien remplies.Le directeur reste malgré tout prudent." On a des réservations jusqu’en septembre, octobre. Après, ça coince.Les écoles sont plus frileuses et attendent sans doute de voir comment se déroulera la rentrée scolaire ", conclut-il.