Le feu s’est déclaré au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment. Il n’y a pas eu de blessés. En tout, ce sont une vingtaine de pompiers provenant des zones de secours 4 Vesdre Hoëgne & plateau et de la zone 5 Warche-Amblève-Lienne, qui sont intervenus pour circonscrire l’incendie avec des autopompes, une auto-échelle et des citernes. L’intervention a duré un peu plus de trois heures.

Pour rappel, ce site est régulièrement squatté, par des amateurs d’urbex notamment.Et un incendie s’était déjà déclaré l’an dernier, le 27 avril précisément, à cet endroit.