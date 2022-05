Deux accidents graves avec un décès

Dimanche, deux accidents graves se sont produits dans notre région. Le premier s’est déroulé du côté de Bütgenbach, à hauteur du viaduc. Un conducteur l’a percuté de plein fouet vers 1 h du matin à bord de sa voiture et est décédé. Quant au second accident, il s’est déroulé vers 10 h 30 entre une voiture et une moto sur la N633 à Stoumont. Le motard grièvement blessé a été héliporté par le CMH vers le CHU de Liège. R.R.