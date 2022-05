Un plan stoumontois en faveur du climat

2. Elia: 82500 € de mise à disposition pour des projets communaux Suite à une convention qui existe entre la Commune et Elia, le gestionnaire d’électricité, "la société met à disposition de la Commune un montant de 82500 € en compensation des travaux de la boucle de l’Est. Une somme similaire avait déjà été octroyée pour des actions citoyennes.Ici ce sont donc pour des projets communaux qui serviront à un bilan énergétique des bâtiments à forte population, l’acquisition de modules de jeux en bois local pour les écoles de Rahier, La Gleize et Moulin du Ruy, des panneaux solaires pour l’école de La Gleize, des bornes de recharge pour vélos électriques à installer à Stoumont ou à La Gleize (le lieu reste à définir), l’installation d’une couverture pour la classe en extérieur de Moulin du Ruy et l’achat de bacs pour y placer les gobelets réutilisables acquis l’an dernier."

3. Finances: approbation des comptes 2022 et d’une seconde modification budgétaire Enfin, on a aussi parlé finances au conseil communal stoumontois. Il y a d’abord eu la présentation des comptes 2021 par le directeur financier. "Les résultats sont positifs avec un exercice en boni de 290758 € , continue Didier Gilkinet. Nous avons aussi une très bonne trésorerie." Quant à la modification budgétaire, deuxième du nom, elle se solde "avec un boni à l’exercice de 172171 € avec un résultat positif cumulé à l’exercice de 1572474 €, corroboré par l’état de la trésorerie. Et ces modifications font suite aux différents points avec les travaux et les infos que nous recevons en cours d’année, dont au niveau du prix des matières premières."