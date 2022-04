Un arrêt à la gare?C’est «non» pour la SNCB

Depuis le mois de janvier, l’échevin de la Transition, Tanguy Wéra, porte un nouveau projet: il veut réhabiliter un arrêt à la gare de Stoumont. Une motion a d’ailleurs été signée en ce sens par les élus stoumontois, ainsi que par les élus de Trois-Ponts et de Spa.Il y a quelques jours, la SNCBa adressé sa réponse à la Commune. Les agents du rail avancent plusieurs arguments qui penchent vers le "non". Il y a tout d’abord le manque de voyageurs potentiels: " Nous observons que la population est très peu nombreuse à proximité de la gare et que, malgré l’absence d’arrêt à Stoumont, un certain nombre de personnes possèdent déjà un abonnement SNCB. Par ailleurs, nos archives de comptage antérieures à la fermeture des 4 gares de la commune en 1984 peuvent également nous donner une idée du nombre de voyageurs potentiels qui utiliseraient la gare de Stoumont. Il ressort que sur les 3 années qui ont précédé sa fermeture, il n’y a jamais eu plus de 21 voyageurs à Stoumont et pas plus de 35 voyageurs dans les autres gares de la commune." La SNCB avance ensuite des problèmes techniques que ce nouvel arrêt engendreraient: " Le temps de parcours nécessaire pour insérer un arrêt supplémentaire sur l’IC-33 Liège – Gouvy – Luxembourg ne peut être absorbé dans le plan de transport actuel sans la suppression d’un arrêt entre Aywaille et Liège-Guillemins. En effet, le temps de parcours supplémentaire se traduirait, d’une part, par une réduction des correspondances vers Bruxelles dans les limites de ce qui est raisonnable à Liège-Guillemins et, d’autre part, par une impossibilité à Liège pour le matériel venant de Luxembourg. À cette approche, il conviendra encore d’ajouter les coûts d’investissement pour réhabiliter l’ancienne gare." La Commune ne s’avoue cependant pas vaincue. Deux pistes sont envisagées: " On va essayer de mobiliser à nouveau les citoyens pour démontrer l’engouement et voir s’il y a des éléments de réflexion qui peuvent être menés au niveau technique", conclut l’échevin.