Depuis une dizaine d’années, le projet de renforcement des lignes à haute tension de la "Boucle de l’Est", reliant Bütgenbach à Trois-Ponts, a connu une existence mouvementée, avec notamment des recours au conseil d’État en 2013 par plusieurs communes souhaitant voir ces câbles enterrés plutôt que remplacés et replacés dans les airs.

Mais depuis, ces communes ont été déboutées et le projet est désormais terminé ! Ce vendredi, c’est la seconde étape, celle de 25 kilomètres de lignes reliant Bévercé à Bronrome et Trois-Ponts, et touchant les communes de Malmedy, Spa, Stoumont, Stavelot et évidemment Trois-Ponts, qui a été inaugurée sur les hauteurs de Ster (Stavelot). Pour rappel, la première étape de 21 kilomètres reliant Bütgenbach et Amblève à Bévercé avait été terminée en 2016.

"Le projet de la Boucle de l’Est s’inscrit dans le contexte actuel de la transition énergétique, explique Elia, le gestionnaire du réseau. Ces étapes permettent le renforcement des liaisons aériennes existantes à l’est de la Belgique et permettent d’intégrer davantage d’électricité issue de la production éolienne. En remplaçant les liaisons 70 kV par une infrastructure 110 kV, Elia se dote d’un réseau haute tension prêt à absorber les pics de la production éolienne et à garantir le développement des énergies renouvelables dans l’Est de la province de Liège."

Un projet qui est donc d’importance vu les potentiels parcs éoliens qui pourraient encore voir le jour bientôt dans la région. Comme le confirme le ministre de l’Énergie, Philippe Henry (Écolo). "Oui c’est très important car on déploie un nouveau réseau électrique modifié puisqu’on a une production de plus en plus décentralisée. Cela va notamment permettre d’augmenter fortement l’absorption de la production des éoliennes. Il y a des possibilités ici dans la région, donc l’augmentation de capacité de la ligne était nécessaire. Cela contribue à rendre notre réseau beaucoup plus moderne et adapté au déploiement du renouvelable."

Enfin, il est possible qu’une troisième partie de la Boucle de l’Est soit aussi à rénover dans les années qui suivent. Mais, selon Elia, ce projet, tout comme le choix des lignes à transformer, est encore prématuré. Tout dépendra de la demande des futurs projets d’énergie renouvelable.