Nationale 68 à Stavelot: la limitation à 50 km/h élargie jusqu’à Chefosse

Le conseiller CitoyenS ! Jean-Marc Servais a demandé si une signalétique de type "excepté circulation locale" était envisagée à La Briqueterie. "La plupart des problèmes rencontrés à cet endroit venaient plutôt des vélos qui voulaient rejoindre le RaVEL. Maintenant, un accès est possible au niveau du pont du chemin de fer. Les cyclistes ne traverseront plus, indique Fabien Legros. Nous n’avons pas eu de demandes à ce niveau-là mais nous ne sommes pas fermés à la possibilité de modifier la signalisation."

Réfection d’une salle de gym

Le dossier concernant la rénovation énergétique de la salle de l’école communale de Francorchamps était de retour sur la table du conseil pour l’approbation des conditions et du mode de passation du marché UREBA. Ces travaux concernent la salle de gym mais aussi la garderie et le réfectoire. L’idée est de revoir l’isolation thermique, de changer les châssis et d’installer un système de ventilation. Le tout pour un montant de 120 128 €, subsidié à hauteur de 60 976 €. "Le marché devrait être attribué avant fin janvier. Les travaux devraient débuter entre février et novembre et devront être réalisés en dehors de jours scolaires", note l’échevin de l’Enseignement, Patrice Lefebvre (LB). Ils ne devraient pas impacter les activités du club de tennis de table.

Une motion inspirée par Lincent

L’ensemble des conseillers a aussi voté pour une motion relative à la transition énergétique et plus particulièrement à la problématique du décrochage des onduleurs des installations photovoltaïques. Le texte avait été proposé par la Commune de Lincent, en juin dernier. "Elle a retenu notre attention car nous rencontrons les mêmes problématiques", précise l’échevine Nathalie Rentmeister-Mignon (LB).

Démission et prestation de serment

Les élus ont aussi acté la démission d’Olivier Genon (LB). Il est remplacé au conseil communal par Anne-France Heyen et au conseil de l’action sociale par Jean-Pol Bleus, ancien bourgmestre et président du CPAS.